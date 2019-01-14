"السومة" يتنازل عن شارة قيادة منتخب سورية لمصلحة "الخطيب"

المصدر: سيد مصطفى - أبوظبي

تنازل السوري عمر السومة، عن شارة القيادة إلى زميله فراس الخطيب، الذي استدعاه المدرب الجديد فجر إبراهيم لتشكيلة "نسور قاسيون" أمام استراليا في ختام مباريات المجموعة لكأس آسيا.

وكان مدرب سورية المُقال، الألماني بيرنرد شتانغه، قد استبعد فراس الخطيب من تشكيلة المنتخب السوري في أمم أسيا المقامة حالياً في ضيافة الإمارات بداعي الإصابة.

وحل "الخطيب" في قائمة سورية بديلاً للاعب أسامة أومري، الذي تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، خلال مشاركته ضد فلسطين.

وأثني المدرب السوري، فجر إبراهيم على موقف "السومة" بمنح فراس الخطيب شارة القيادة، مشدداً على أن هذا الموقف يُعزز من الروح المعنوي داخل معسكر النسور قبل لقاء استراليا.

ويحتاج "نسور قاسيون" إلى الفوز بأي نتيجة لضمان التأهل إلى الدور الثاني من أمم أسيا.

وتحتل سوريه المركز الثالث في المجموعة الثالثة بنقطة واحدة، خلف الأردن المتصدر بـ "6نقاط" وأستراليا، صاحب المركز الثاني بـ"3 نقاط".