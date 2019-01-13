مدرب الهند: أتوقع مواجهة صعبة أمام البحرين

المصدر: منصور السندي – الشارقة

أكد مدرب منتخب الهند ستيفين كونسنانتين، جاهزية منتخبه لمواجهة البحرين في المباراة التي ستقام غدا الاثنين على استاد نادي الشارقة في الجولة الأخيرة لمباريات المجموعة الأولى في ختام دور المجموعات في كأس أمم اسيا، مشيرا الى أنه ورغم أنه يتوقع أن تكون المواجهة صعبة بين المنتخبين الا أن المنتخب الهندي يسعى لتقديم أفضل ما عنده من أجل التأهل الى الدور الثاني على حساب المنتخب البحريني، مشددا على أنه بلرغم من أن المنتخب الهندي يدخل المباراة بفرصتي الفوز أو التعادل للتاهل للدور المقبل الا أن هدفه الفوز وحصد النقاط الثلاث.

وقال مدرب الهند خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده اليوم الأحد في نادي الشارقة" على الرغم من أن المباراة ستكون صعبة وأتوقع دخول المنتخب البحريني بخطة هجومية قوية الا أننا نثق في قدراتنا وامكاناتنا الفنية وقد طلبت من لاعبي المنتخب أن يقدموا اقصى جهد ممكن في المباراة والتفوق على المنتخب البحريني وضمان التأهل الى الدور الثاني في البطولة".