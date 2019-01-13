المنتخب المصري يستهل مونديال اليد بالخسارة أمام السويد

المصدر: استوكهولم - أ.ف.ب

استهل المنتخب المصري مبارياته في بطولة العالم لكرة اليد المقامة حالياً بألمانيا والدنمارك بالخسارة أمام المنتخب السويدي 24/27، خلال المباراة التي جمعتهما أول من أمس بالمجموعة الرابعة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم السويد 13/‏‏‏‏11، وفي الشوط الثاني حاول المنتخب المصري تقليص الفارق، لكنه خسره في النهاية بفارق هدف بنتيجة 14/‏‏‏‏13 ليفوز المنتخب السويدي 27/‏‏‏24. وحصد السويد أول نقطتين له في البطولة، فيما يظل المنتخب المصري بلا نقاط. وفي المجموعة ذاتها، تعادل المنتخب الأرجنتيني مع ضيفه المجري 25/‏‏‏25.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب المجري 13/‏‏‏ 10، ولكن المنتخب الأرجنتيني تمكن من تعويض فارق الثلاث نقاط بالفوز في الشوط الثاني 15/‏‏‏12، لينتهي اللقاء بالتعادل 25/‏‏‏25، وحصد كل منتخب منهما نقطة. وفي المجموعة ذاتها أيضاً سقط المنتخب القطري لكرة اليد أمام نظيره الأنغولي 23/‏‏‏24. واستطاع المنتخب الأنغولي أن ينهي الشوط الأول متقدماً بفارق أربعة أهداف، وبنتيجة 12/‏‏‏8، وفي الشوط الثاني انتفض منتخب قطر لتعديل النتيجة، واستطاع أن يقلص فارق الأربع أهداف إلى ثلاثة أهداف، حيث أنهى الشوط الثاني 15/‏‏‏12، لكنه فشل في النهاية في تحقيق الفوز.