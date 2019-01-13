المنتخب المصري يستهل مونديال اليد بالخسارة أمام السويد

استهل المنتخب المصري مبارياته في بطولة العالم لكرة اليد المقامة حالياً بألمانيا والدنمارك بالخسارة أمام المنتخب السويدي 24/27، خلال المباراة التي جمعتهما أول من أمس بالمجموعة الرابعة.
وانتهى الشوط الأول بتقدم السويد 13/11، وفي الشوط الثاني حاول المنتخب المصري تقليص الفارق، لكنه خسره في النهاية بفارق هدف بنتيجة 14/13 ليفوز المنتخب السويدي 27/24. وحصد السويد أول نقطتين له في البطولة، فيما يظل المنتخب المصري بلا نقاط. وفي المجموعة ذاتها، تعادل المنتخب الأرجنتيني مع ضيفه المجري 25/25.
وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب المجري 13/ 10، ولكن المنتخب الأرجنتيني تمكن من تعويض فارق الثلاث نقاط بالفوز في الشوط الثاني 15/12، لينتهي اللقاء بالتعادل 25/25، وحصد كل منتخب منهما نقطة. وفي المجموعة ذاتها أيضاً سقط المنتخب القطري لكرة اليد أمام نظيره الأنغولي 23/24. واستطاع المنتخب الأنغولي أن ينهي الشوط الأول متقدماً بفارق أربعة أهداف، وبنتيجة 12/8، وفي الشوط الثاني انتفض منتخب قطر لتعديل النتيجة، واستطاع أن يقلص فارق الأربع أهداف إلى ثلاثة أهداف، حيث أنهى الشوط الثاني 15/12، لكنه فشل في النهاية في تحقيق الفوز.