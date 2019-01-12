يان كوسيان: تكرار الاخطاء وغياب لاعب الوسط مهدت لخسارة اليمن

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

وصف مدرب منتخب اليمن السلوفاكي يان كوسيان الاداء الذي قدمه فريقه جيدا بالرغم من الخسارة بثلاثة اهداف مقابل لاشيء امام العراق في المباراة التي اقيمت عصراليوم ضمن منافسات بطولة اسيا واقيمت في استاد الشارقة الدولي، وقال في المؤتمر الصحفي: بعد الخسارتين ودعنا البطولة والسبب هو غياب لاعب الوسط المناسب اضافة الى تكرار الاخطاء، وقد حاولنا مجاراة المنتخب العراقي القوي لكن ذلك لم يكن ممكنا، واعتبر سبب خروج منتخب اليمن المبكر لعدم وجود دوري محلي وابرز لاعبيه يلعبون في دوريات خارجية غير قوية، بينما على سبيل الذكر فإن لاعب العراق علي عدنان يلعب في الدوري الايطالي ولا يمكن المقارنة بين منتخبنا واي من العراق او ايران.