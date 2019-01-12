والد نيمار يكشف حقيقة عودة ابنه إلى برشلونة

المصدر: أحمد طارق-دبي

نفى والد النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، التقارير التي جرى تداولها حول رغبة ابنه في العودة إلى برشلونة الإسباني خلال الفترة المقبلة.

وكانت الصحافة الإسبانية قالت مؤخراً أن نيمار طلب العودة إلى برشلونة في 5 مناسبات سابقة، وأنه أجرى اتصالاً شخصياً برئيس النادي الكاتالوني، جوسيب ماريا بارتوميو، للإعراب له عن رغبته في العودة واللعب بقميص "البلوغرانا" مجدداً.

ونشر والد نيمار صورة للخبر الذي يتحدث عن رغبة نجله بالعودة إلى برشلونة عبر حسابه على إنستغرام، وكتب عليها: "أخبار مزيفة"، لينفي التقارير الصادرة من إسبانيا.