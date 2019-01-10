مدرب تايلاند: تعلمنا من خسارة الهند وسنفاجئ البحرين

المصدر: منصور السندي-دبي

أكد مدرب منتخب تايلاند سيريساك يودياردتاي ، أنهم الكثير من الخسارة التي تعرض لها المنتخب أمام الهند في بداية في الجولة الماضية لمنتخبات المجموعة الأولى في كأس اسيا 2019 المقامة حاليا في الإمارات، مشيرا الى أنه سعى لمعالجة الأخطاء التي صاحب مباراة الهند تفاديا لتكرارها، مشددا على أنه سيفاجئ البحرين خلال المواجهة التي ستجمع المنتخب غدا الخميس في الجولة الثانية.

وقال سيريساك في المؤتمر الصحافي الذي عقد في اليوم الأربعاء في استاد آل مكتوم في دبي “ على الرغم من تعادل أمام الإمارات في لقاء ا افتتاح البطولة الا أنه يعد منافسا قويا ويجب أن نتحسب لملاقاته بشكل جيد من القيام ببعض الخطوات الفنية "

وأضاف سيريساكل الذي تولى مهمة تدريب منتخب تايلاند مؤقتا بعد إقالة المدرب الصربي ميلوفان رايفاتش عقب الخسارة أمام الهند " نسعى جاهدين لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء اليوم وتعديل وضع