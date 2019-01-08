ماذا قال قائد منتخب أوزباكستان عن غياب حارس عمان الحبسي؟

المصدر: منصور السندي – الشارقة

أكد قائد منتخب أوزباكستان عادل أحمدوف أن غياب حارس مرمى منتخب عمان علي الحبسي عن المشاركة مع منتخب بلده خلال المواجهة التي تجمع منتخبي أوزباكستان وعمان غدا الاربعاء ضمن مباريات المجموعة السادسة في كأس أمم اسيا 2019 ، نظرا لاستبعاده من قائمة اللاعبين المشاركين في البطولة يعد خسارة كبيرة لعمان وفي ذات الوقت تعد مساعدة كبيرة بالنسبة للمنتخب الأوزبكي كونه أنه لا يوجد حارس يعوض غيابه نظرا للخبرة الكبيرة التي يتمتع فضلا كونه يعد من أفضل حراس المرمى في اسيا.

وقال أحمدوف خلال مؤتمر صحافي عقد اليوم في نادي الشارقة " لقد تلقينا مساعدة كبيرة تمثلت في غياب حارس كبير مثل علي الحبسي عن صفوف المنتخب العماني وسيمثل عدم مشاركته في هذه البطولة خسارة كبيرة للمنتخب العماني ".