القبض على واين روني في واشنطن

المصدر: أحمد طارق-دبي

ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن شرطة ​مطار واشنطن​ الدولي ألقت القبض على النجم الإنجليزي ​واين روني​، عندما بدأ في سب المتواجدين في مكان عام بولاية ماريلاند، وهو في حالة ثمالة كاملة، يوم 16 ديسمبر الماضي.

وأكدت ديلي ميل حسب صحيفة النشرة الرياضية، أن سلطات مطار واشنطن أبقت واين روني قيد الاحتجاز حتى الرابع من الشهر الجاري، وتغريمه 25 دولاراً فقط.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لم يُعرف إذا ما كان روني قد تم احتجازه في المطار أم في مكان مجاور.

ورغم ذلك، كان روني نشر صورة له مع عائلته على تويتر تظهره يقضي وقتاً ممتعاً في عيد الميلاد.

ويعيش روني حالياً في الولايات المتحدة الأميركية إذ يلعب في صفوف نادي ​دي سي يونايتد​.