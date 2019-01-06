منتخب فلسطين بـ 10 لاعبين يفرض التعادل على نسور قاسيون في كأس آسيا

المصدر: جوني جبور-الشارقة

انتزع المنتخب الفلسطيني وبعشرة لاعبين تعادلاً سلبياً من نظيره المنتخب السوري، في المباراة التي جمعتهما على استاد الشارقة في أولى جولات المجموعة الثانية من

بطولة كأس آسيا التي تستضيفها الإمارات في نسختها الـ 17 وتمتد حتى مطلع فبراير المقبل.

وبنتيجة لقائهما، تقاسم المنتخبين الفلسطيني والسوري مركز وصافة مجموعتهما الثانية برصيد النقطة الوحدة، بفارق النقطتين عن الأردن المتصدر، خصوصاً أن أولى مباريات الجولة كانت قد استهلت بانتصارٍ عربي عقب فوز النشامى بهدفٍ دون رد على حامل اللقب المنتخب الأسترالي.

ويستأنف المنتخبات مبارياتهما في البطولة، إذ سيخوض المنتخب السوري في العاشر من الشهر الجاري لقائه الثاني أمام المتصدر الأردن، فيما سيواجه المنتخب الفلسطيني في اليوم التالي حامل اللقب المنتخب الاسترالي

