تركي آل الشيخ يحسم قرار بيع بيراميدز في 8 يناير

المصدر: أحمد طارق-دبي

أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة السعودية للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، أن صفقة بيع نادي "بيراميدز" دخلت مرحلة حاسمة، إذ يعقد اجتماعاً مع مستثمر خليجي لم يفصح عن اسمه الثلاثاء المقبل.

وقال تركي آل الشيخ في تصريحات تليفزيونية: "تلقيت عرضاً من مستثمر، لكنني أجلت القرار لما بعد مواجهة الأهلي، وقد أقوم ببيع النادي فعلاً خلال الفترة المقبلة".

وأضاف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة السعودية للترفيه أن "الأهلي المصري نادي كبير ويستطيع الفوز بالدوري، بل العودة للمشاركة في كأس العالم للأندية التي اشتاقت له كثيراً".

وأوضح أنه لا يتدخل في شؤون الفريق بنادي "بيراميدز" والحرية كاملة للجهاز الفني، وتابع أن فريقه أستحق الفوز علي الأهلي المصري في بطولة الدوري.