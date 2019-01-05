هان كوانغ: أخدم كوريا الشمالية على الطريقة الإيطالية

المصدر: محمد فاضل - عجمان

يسطع، في المنتخب الكوري الشمالي، النجم هان كوانغ، المحترف في بيروجيا الإيطالي، والذي يعتبر من الأسماء الثقيلة المشاركة مع منتخباتها في بطولة أمم آسيا، التي تنطلق اليوم على الملاعب الإماراتية.

ويتصدر هان كوانغ الصفحات الأولى في صحف بلاده، ويمتاز بالجاذبية الجماهيرية، بصفته أفضل لاعب في كوريا الشمالية، وأملها كبير لتحقيق حلمها في البطولة القارية، إلى جانب ستة لاعبين مميزين، يلعبون في الدوريات العالمية.. أبرزهم كوانغ.

ويراهن الجهاز الفني الكوري الشمالي على كوانغ كثيراً، كونه يملك خبرة اللعب في الدوري الإيطالي، وقد استفاد من اللعب أمام الكبار والاحتكاك مع النجوم، لتحقيق الإضافة الفنية للفريق. «الإمارات اليوم» التقت النجم الكوري الشمالي، وأجرت معه الحوار التالي:

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