حكم أردني يدير مباراة المنتخب مع البحرين في افتتاح كأس اسيا

المصدر: منصور السندي-دبي

عينت لجنة الحكام في الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، الحكم الأردني أدهم المخادمة لقيادة مباراة منتخبي الإمارات والبحرين في افتتاح مباريات كأس اسيا يوم بعد غد السبت على استاد مدينة زايد الرياضية في أبو ظبي، علما أن مباريات البطولة التي يشارك فيها 24 منتخبا ستستمر حتى الأول من الشهر المقبل.

ويعمل المخادمة" 31 عاما" مهندسا مدنيا، وأدار المخادمة أدار العديد من المباريات الدولية وقاد كذلك أخيرا مباراة الإياب بين فريقي الوصل الإماراتي والأهلي المصري التي أقيمت في القاهرة في كأس زايد للأندية العربية الأبطال.