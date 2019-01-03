وزير الرياضة المصري يعد بمفاجأة خاصة لمحمد صلاح

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

أعلن وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي، أنه يجهز مفاجأة خاصة لمحمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، في حالة فوزه بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2018، والتي يتنافس عليها مع السنغالي ساديو ماني والغابوني بيير إيمريك أوباميانغ.

وأضاف صبحي في تصريحات إذاعية أمس، أن ترديد اسم محمد صلاح «أصبح بمثابة البسمة الجميلة في حياة المصريين، تبعث على التفاؤل دائماً لذلك يجب تكريمه بالشكل الأفضل».

من ناحية أخرى، أكد صبحي أن مصر قادرة على استضافة كأس أمم إفريقيا 2019 بعد سحب التنظيم من الكاميرون. وأوضح أن مصر تمتلك كل الإمكانات من ملاعب وطرق وشبكات اتصالات وفنادق وخدمات لاستضافة كأس أمم إفريقيا.

وأشار إلى أنه لا توجد أي أزمة في حضور الجماهير لمباريات البطولة في حالة استضافتها، وأوضح «بدليل أن لقاءات الأندية المصرية في البطولات الإفريقية تقام بحضور الجماهير». وكشف وزير الرياضة، أن اتحاد الكرة المصري يسير بخطوات جيدة في ملف التجهيز لاستضافة البطولة الإفريقية.