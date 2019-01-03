جمهور تونس يختار أنيس البدري أفضل لاعب لعام 2018

المصدر: تونس - د.ب.أ

تفوق نجم الترجي التونسي، أنيس البدري، على مواطنه وهبي الخزري لاعب سانت إيتيان الفرنسي، في استفتاء الجمهور لأفضل لاعب تونسي لعام 2018. وكان نجم المنتخب التونسي الخزري (27 عاماً) قد توج بلقب أفضل لاعب كرة قدم تونسي لعام 2018 في المسابقة الرسمية لاستفتاء وكالة تونس إفريقيا للأنباء، الذي صوت فيه الصحافيون، بإحرازه 422 صوتاً مقابل 407 أصوات للاعب الترجي. لكن نتائج استفتاء الجمهور على موقع الوكالة بشبكة الإنترنت، الذي أعلن عن نتائجه أمس، أفضى إلى اختيار البدري، بينما حصل الخزري على المركز الثاني. وحصد البدري 44% من الأصوات مقابل 25% للخزري.

وكان البدري (28 عاماً)، قد توّج مع الترجي بلقب أبطال إفريقيا، كما توج بلقب هداف البطولة بثمانية أهداف بينها هدف في الدور النهائي أمام الأهلي المصري.

كذلك شارك البدري مع الترجي في مونديال الأندية بالإمارات، الذي أحرز خلاله الفريق التونسي المركز الخامس، كما شارك مع المنتخب التونسي في مونديال روسيا 2018.