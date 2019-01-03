تشيلسي يتعاقد رسمياً مع الأميركي بوليسيتش

المصدر: برلين - أ.ف.ب

أعلن نادي بروسيا دورتموند الألماني أمس، أن تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تعاقد مع لاعبه كريستيان بوليسيتش، لكن صانع اللعب الأميركي سيبقى حتى نهاية الموسم الجاري على سبيل الإعارة في الفريق المنتمي لدوري الدرجة الأولى الألماني.

وقال دورتموند في بيان، إن تشيلسي دفع 64 مليون يورو (73.2 مليون دولار)، مقابل الحصول على خدمات اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً. وقال المدير الرياضي في دورتموند مايكل تسورك «كان حلم كريستيان الكبير دائماً اللعب في الدوري الممتاز».

وتابع: «الأمر يرجع بالقطع إلى أصوله الأميركية، ولذلك لم ننجح في تمديد تعاقده».

وأكمل «بسبب هذه الخلفيات ومع انتهاء تعاقده في 2020 قررنا قبول عرض تشيلسي المالي السخي».