مفاجأة تنتظر محمد صلاح في حال فوز بلقب أفضل لاعب إفريقي

المصدر: أحمد طارق-دبي

أعلن وزير الشباب والرياضة المصري، أشرف صبحي، أنه يجهز مفاجأة لنجم فريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، في حالة فوزه بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2018، والتي يتنافس عليها مع السنغالي ساديو ماني، والغابوني بيير إيمريك أوباميانغ.

وأضاف صبحي لصحيفة اليوم السابع المصرية، أن ترديد اسم محمد صلاح أصبح بمثابة البسمة الجميلة في حياة المصريين، تبعث على التفاؤل دائماً، لذلك يجب تكريمه بالشكل الأفضل".

من ناحية أخرى، أكد صبحي أن مصر قادرة على استضافة كأس أمم إفريقيا 2019، بعد سحب التنظيم من الكاميرون.

وأوضح أن مصر تمتلك كل الإمكانيات من استادات وطرق وشبكات اتصالات وفنادق وخدمات لاستضافة كاس أمم إفريقيا.