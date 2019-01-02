حامل اللقب يودع كأس الجزائر مبكراً

المصدر: الجزائر - د.ب.أ

جرّد اتحاد الجزائر ضيفه اتحاد بلعباس من لقب كأس الجزائر، بعدما تغلب عليه 2-1 بعد التمديد، أول من أمس، في الدور 32 من مسابقة كأس الجزائر لكرة القدم. وتقدم وليد عرجي لاتحاد الجزائر في الدقيقة 45، لكن مراد بن عياد أدرك التعادل لاتحاد بلعباس بعد أربع دقائق من بداية الشوط الثاني. وسجل محمد أمين حامية هدف التأهل لاتحاد الجزائر في الدقيقة 106.

وبات اتحاد بلعباس سابع فريق من دوري الأضواء يخرج من مسابقة الكأس، بعد كل من شبيبة القبائل ودفاع تاجنانت، وأولمبي المدية، وشبيبة الساورة، ومولودية بجاية، وجمعية عين مليلة.

وصعد إلى الدور الـ16 شباب قسنطينة حامل لقب الدوري، إثر فوزه على مضيفه اتحاد الأخضرية من الدرجة الثالثة، بهدف وحيد سجله محمد أمين عبيد في الدقيقة 78.

كما بلغ نصر حسين داي الدور ذاته بشق الأنفس، بعدما تجاوز مضيفه اتحاد خنشلة بالركلات الترجيحية 8-7، حيث انتهت المباراة في الوقتين الرسمي والإضافي بالتعادل 1-1.