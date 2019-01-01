سبب غير متوقع لرفض راشفورد الانضمام إلى ريال مدريد

المصدر: أحمد طارق-دبي

ذكرت تقارير إخبارية أن المهاجم الإنجليزي الشاب ماركوس راشفورد كان قريباً من الانتقال لصفوف ريال مدريد الإسباني، لكن رحيل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو عن مانشستر يونايتد غيّر الوضع.

وأوضحت صحيفة آس الإسبانية الرياضية أن اللاعب صاحب الـ21 عاماً لم يكن سعيداً في ظل عمله تحت قيادة البرتغالي، وهدد بالرحيل إلى القلعة البيضاء، قبل أن يتغير الوضع مع وصول أولي جونار سولشاير، الذي أثناه عن قراره.

وذكرت أن وكيل أعمال راشفورد كان يعمل بجد على حسم مستقبله بعيداً عن نادي "الشياطين الحمر"، الذي تعرض اللاعب فيه لـ"الإهانة"، بعدما تحدث مورينيو عنه بالسلب في أحد المؤتمرات الصحافية أواخر نوفمبر الماضي قائلا "يفتقد للشخصية وللحضور في الملعب".

وأوضحت أن راشفورد هدد في أواخر العام الماضي بالرحيل إلى مدريد لعدم مشاركته كأساسي، كما كان يطالب بزيادة راتبه، وكان النادي "الملكي" قد عرض 56.1 مليون يورو لشراءه.