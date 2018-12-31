إصابة في الركبة تبعد أوزيل عن الملاعب مدة غير محددة

المصدر: ليفربول ــ د.ب.أ

كشفت تصريحات لمدرب فريق أرسنال الانجليزي، يوناي ايمري، أن غياب الألماني مسعود أوزيل عن لقاء ليفربول الأخير كان بسبب مشكلات في الركبة.

ولم يحدد ايمري المدة التي سيبتعد خلالها نجم المنتخب الألماني السابق عن الملاعب، وقال مساء أول من أمس: «لا أعرف ما إذا كانت الإصابة كبيرة أم لا، لكنها في ركبته».

كان أوزيل عاد إلى الملعب قبل أسبوعين بعد شكوى من ظهره، وشارك لمدة شوط واحد في مباراة برايتون.

وكانت تكهنات ثارت أخيراً حول احتمال رحيل اوزيل (30 عاماً) عن أرسنال، وذكر تقرير لصحيفة «تايمز» قبل أكثر من أسبوع أن أرسنال يفكر في إعارته.

وكان اوزيل، الذي حصل مع منتخب بلاده على بطولة كأس العالم 2014، قد جدد عقده مع أرسنال بداية العام الجاري حتى نهاية يونيو 2021.