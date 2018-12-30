محمد صلاح كاد أن يتسبب في بكاء كلوب

المصدر: أحمد طارق-دبي

أكد مدرب ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب أنه كاد أن يبكي عندما شاهد لقطة ما قبل الهدف الخامس لفريقه في مرمى أرسنال والسبب محمد صلاح.

وقال: "عندما رأيت محمد صلاح يُعطي ركلة الجزاء لـ فيرمينيو كنت سأبكي"، موضحاً: في تصريحاته مع بي بي سي عقب المباراة "جميعنا نعلم مدى رغبة صلاح في التسجيل دائما ولكن رغم ذلك ترك الكرة لـ فيرمينيو. كان أمرا رائعا للغاية".

وواصل "لعبنا بشكل جيد للغاية أمام أرسنال. فعلنا ما أردنا القيام به تماما في المباراة".

وتابع "استجابتنا بعد هدف أرسنال الأول كانت رائعة للغاية. حافظنا على هدوئنا واستغلينا الأخطاء وسجلنا. يا لها من عودة".

