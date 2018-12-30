10 صفقات في أوروبا تنتظر الحسم في يناير

المصدر: حميد نعمان - دبي

ينتظر عدد من نجوم كرة القدم في أوروبا شهر يناير، مع فتح باب الانتقالات الشتوية، للحسم في مصيرهم مع فرقهم في ظل وضعهم غير المستقر، على رأسهم لاعبون على غرار الإسباني إيسكو والكوستاريكي كيلور نافاس، وحتى أفضل لاعب في العالم الكرواتي لوكا مودريتش مع ريال مدريد.

وتبقى القصة الأبرز التي لا تنتهي فصولها تتعلق بالبلجيكي إدين هازار، نجم تشلسي الإنجليزي، الذي رفض تجديد عقده ليضفي مزيداً من الإثارة على قصة انتقاله إلى ريال مدريد. وإلى جانبهم أسماء أخرى كثيرة نوجزها في أبرز 10 صفقات تنتظر الشهر المقبل لإنهاء الجدل، إما بالبقاء حتى الصيف المقبل، أو الانتقال لبدء تجربة جديدة.

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