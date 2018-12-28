إعفاء آل الشيخ من هيئة الرياضة السعودية

المصدر: الرياض - أ.ف.ب

أعفى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، ضمن تعديلات واسعة أجراها، أمس، تركي آل الشيخ، من رئاسة الهيئة العامة للرياضة السعودية، وعيّن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بدلاً منه، وذلك بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، وعيّن في المقابل آل الشيخ رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه.

وعلق آل الشيخ على قرار إعفائه بسلسلة تغريدات عبر حسابه على «تويتر».

وجاء فيها: «ضميري راض كل الرضا، لأني اجتهدت وعملت بجد وإخلاص، وكنت أضع أمام عيني خدمة بلادي وشبابه وفق توجيهات مولاي خادم الحرمين، وسيدي ولي العهد، ومهما فعلت فهذا واجبي وليس فضلاً مني، بل فضل بلادي عليّ وقادتها الكرام». وأضاف: «أغادر الوسط الرياضي، عرفت فيه رجالاً ثقات يستطيعون المساهمة في دفع عجلة الرياضة، تشرفت بالعمل معهم، جئت محباً للرياضة وأغادرها محباً لها ولجمهورها وفعالياتها وسأظل».