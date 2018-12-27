جوردي كرويف يحذر برشلونة من «سيناريو رونالدو»

المصدر: مدريد - إيفي

قال المدرب جوردي كرويف، نجل الأسطورة الهولندي الراحل يوهان كرويف، إن رحيل كريستيانو رونالدو عن صفوف ريال مدريد، يمثل تحذيراً لبرشلونة، الذي ينبغي عليه الحفاظ أكثر على نجمه ليونيل ميسي.

وفي مقابلة مع صحيفة «سبورت» الإسبانية، قال جوردي بعد قضاء أول موسم له في الصين إن «الفريق بحالة جيدة، وتشعر أنه سيحقق أشياء كبيرة هذا الموسم، أما الريال فيمر بمرحلة صعبة».

وعن إمكانية فوز برشلونة بلقب الأبطال، أضاف اللاعب السابق في برشلونة ومانشستر يونايتد «يمكنك أن تخسر اللقب، فالفريق الذي يفوز بالتشامبيونز ليس هو الأفضل في أوروبا».

وحول الدور الذي ينتظر أن يلعبه ميسي مستقبلاً، تابع المدرب الحالي لشونجينج دانجداي ليفان الصيني «تحلل ريال مدريد وتدرك أن كريستيانو كان الرجل الذي يعتمد عليه بشكل كلي، لكنه رحل الآن. كل فريق يحتاج إلى مثل هذا الرجل. ميسي يلعب هذا الدور منذ سنوات في برشلونة».

وواصل المدرب صاحب الـ44 عاماً «لا ينبغي الآن التفكير في حقبة ما بعد ميسي، لأنه رائع ولايزال يعد ظاهرة. اليوم الذي سيغيب فيه سيكون مشكلة».

وأكد أن «لاعبي الريال رائعون، لكنهم في أمس الحاجة للاعب كبير».