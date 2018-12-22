كلوب يطلب الحصول على 105 نقاط للفوز بلقب الدوري الإنجليزي

المصدر: أحمد طارق-دبي

قال مدرب ليفربول، يورغن كلوب، إن فريقه ربما يحتاج إلى تجاوز حصيلة مانشستر سيتي القياسية من النقاط ليحرز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد أن ضمن الفوز 2-0 خارج الديار على ولفرهامبتون واندرارز أمس الجمعة، استمراره على القمة خلال فترة عيد الميلاد.

وهز محمد صلاح وفيرجيل فان ديك الشباك ليوسع ليفربول الفارق لأربع نقاط مع سيتي، الذي يواجه كريستال بالاس في وقت لاحق اليوم السبت.

ويملك ليفربول، الذي تصدر الدوري الممتاز في ثلاث مرات سابقة دون أن يحرز اللقب، 48 نقطة من 18 مباراة وحقق فريقان فقط، تشيلسي في 2005-2006 وسيتي الموسم الماضي، نقاطاً أكثر في هذه الجولة من الموسم.

وفاز سيتي باللقب الموسم الماضي برصيد قياسي بلغ 100 نقطة، لكن حدة المنافسة على القمة هذا الموسم جعلت كلوب يعتقد أن فريقه ربما يحتاج نقاطاً أكثر.

وقال كلوب: "الكل يسألني عن الموقف، عن الوجود في المركز الأول في الترتيب وأن في آخر أربع مرات تصدر فيها فريق الجدول في عيد الميلاد فاز بالدوري، لكن هل كانت المنافسة بهذه الحدة.. حتى الآن يبدو الموسم استثنائياً، 48 نقطة قبل عيد الميلاد شيء لا يصدق".

وأضاف المدرب الألماني: "لكن هناك أندية أخرى.. تشيلسي ومانشستر سيتي وتوتنهام وآرسنال سيفوزون على الأرجح، وسيتجاوز رصيدهم 40 نقطة، لا أحد يهدر نقاطاً من المركز الأول إلى الخامس، ربما نحتاج إلى 105 نقاط لنحصل على اللقب، لا أحد يدري".