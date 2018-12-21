حسين الشحات يوجه رسالة لمحمد صلاح.. "حقك راجع"

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

وجه لاعب فريق العين، المصري حسين الشحات، رسالة إلى لاعب منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، عبر صفحة اللاعب الشخصية على صفحة التواصل الاجتماعي فيس بوك، وذلك قبل لقاء العين مع ريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية مساء السبت.

ونشر حسين الشحات، صورة تجمعه مع محمد صلاح، وعلق عليها برسالة قال له فيها: "حبيب قلبي ابو مكه.. وان شاء الله حقك راجع يا كبير"، وكانت مواقع الاجتماعي قد شهدت اليومين الماضين العديد من التعليقات الساخرة من المواجهة المنتظرة التي تجمع اللاعب المصري حسين الشحات، مع قائد فريق ريال مدريد سيرجيو راموس، إذ ربط رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين مواجهة راموس مع حسين الشحات، والمواجهة الشهيرة بين محمد صلاح وسيرجيو راموس، في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، والتي شهدت إصابة صلاح في كتفه وخروجه من المباراة.

وسيظهر اللاعب الإسباني راموس، لأول مرة امام الجمهور العربي والمصري بعد تلك المواجهة التي شهدت إصابة اللاعب محمد صلاح، وذلك في نهائي مونديال الأندية غداً السبت بأبوظبي.