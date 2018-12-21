ماني ينفي زواجه من تونسية

المصدر: أحمد طارق - دبي

نفى مهاجم ليفربول، السنغالي ساديو ماني، خبر زواجه من فتاة تونسية، مؤكداً أن تنظيمه مباراة استعراضية في سوسة تحول إلى هذا الأمر.

وكتب ماني في حسابه على فيس بوك: "شعرت بدهشة واستياء عندما علمت أن المباراة الاستعراضية التي من المفترض أن أنظمها في سوسة بتونس تحولت إلى حديث عن زواجي".

وأضاف: "أريد أن أنفي تماماً هذه المعلومات، لم أرسل أو أطلب من طرف ثالث الحديث بالنيابة عني إلى البلدية أو السلطات المحلية".

وتابع: "أود إبلاغكم أن حفل الزواج المزعوم غير حقيقي، وأن كل هذه المعلومات خاطئة ولا أساس لها من الصحة".

واختتم: "سأواصل التركيز على عملي، وأود إبلاغكم أن كل الوثائق ليست من طرفي".