رباع مصري: «ألف شركة وألف رجل أعمال» ولا أحد يرعاني

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

فجّر الرباع والبطل العالمي المصري محمد إيهاب، مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أعلن أنه سيعتزل اللعب عقب المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020، لأنه مقبل على الزواج ولديه ارتباطات أخرى، ولا يجد شركة أو رجل أعمال يرعاه ويقدم له يد المساعدة لمواصلة طريق التألق، والمنافسة على الذهب الأولمبي في الألعاب العالمية المقبلة.

وقال محمد إيهاب على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «ألف شركة وألف رجل أعمال، مفيش حد فيهم يقدر يرعاني لحد أولمبياد 2020 لتحقيق حلمي الكبير.. فوضت أمري ليك يارب».

ومحمد إيهاب من الأسماء البارزة في رياضة رفع الأثقال المصرية والعربية، وسبق له التتويج بالعديد من الميداليات المتنوعة، حيث فاز بـ12 ميدالية ذهبية عربية، و12 ميدالية ذهبية إفريقية، و3 ميداليات برونزية، وفضية في بطولة العالم للناشئين، و4 ذهبيات و5 فضيات وبرونزيتين في بطولة العالم، وميدالية برونزية أولمبية، وميداليتين ذهبيتين في دورة ألعاب البحر المتوسط، و4 ميداليات ذهبية في دورة التضامن الإسلامي، وذهب وفضة في بطولة الجائزة الكبرى.

وقال إيهاب إن راتبه الشهري 4 آلاف جنيه فقط، وهو لا يكفي أن يعيش من أجل المنافسة على الميداليات.

وأكد إيهاب في تصريحات إذاعية أمس: «نجحت في تحقيق أرقام عالمية وتوجت بميداليات ليس لها جوائز مالية من أجل الاستعداد للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020».

وأضاف: «طموحاتي كبيرة جداً وهدفي التتويج بميدالية ذهبية في أولمبياد طوكيو، ولا أرغب في النزول بطموحاتي بسبب قلة إمكاناتي».

وتابع: «هناك أبطال عالميون قدراتهم الفنية محدودة ودون المستوى، لكن لديهم الإمكانات المالية الكبيرة جداً، وذلك يساعدهم في التتويج بميداليات ذهبية لبلادهم».

واختتم: «راتبي الشهري لا يتجاوز الـ4000 جنيه مصري، والمكافآت ثابته منذ أكثر من 6 سنوات على الرغم من ارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة».

- محمد إيهاب متوج بميداليات

كثيرة جداً بينها 4 ذهبيات

في بطولة العالم

وميدالية برونزية أولمبية.

- راتبه الشهري لا يتعدى 4000 جنيه مصري،

ولا يقوى على تحمل تكاليف الاستعدادات

للمشاركة في البطولات العالمية

والألعاب الأولمبية.