البايرن يرغب في دفع 80 مليون يورو لضم نجم أتلتيكو

المصدر: مدريد - أ.ف.ب

أفادت تقارير صحافية إسبانية، أول من أمس، باستعداد نادي بايرن ميونيخ بطل ألمانيا، لدفع 80 مليون يورو للتعاقد مع نجم دفاع أتلتيكو مدريد، الظهير الفرنسي لوكاس هرنانديز، بينما نفى فريقه علمه بوجود طرح مماثل.

وأشارت صحيفة «ماركا» المدريدية الرياضية الواسعة الاطلاع الى أن لوكاس هرنانديز سيترك أتلتيكو وينتقل الى البوندسليغا (الدوري الألماني لكرة القدم) خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. وقرر بايرن أن يجعل منه أحد العناصر الأساسية في مشروعه لتجديد تشكيلته.

وأضافت «العملاق الألماني سيدفع بدءاً من الأول من يناير 80 مليون يورو، وهي قيمة البند الجزائي لفسخ عقد هرنانديز»، إلا أن رئيس أتلتيكو إنريكي سيريثو نفى علمه بوجود عرض من بطل الدوري الألماني في المواسم الستة الماضية.

وقال «في الوقت الحالي، لوكاس هرنانديز هو لاعب في أتلتيكو مدريد ويريد أن يبقى معنا. لا أعرف فعلاً أي شيء عن عرض من النادي الألماني واستعداده لدفع 80 مليون يورو الواردة في البند الجزائي».