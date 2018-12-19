حكام أوروبيون يديرون مباريات بيراميدز أمام الأهلي والزمالك

المصدر: القاهرة - أ.ف.ب

استقرت لجنة الحكام، بالاتحاد المصري لكرة القدم، على تعيين حكام أجانب لإدارة مباريات بيراميدز أمام الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز. وقررت اللجنة، برئاسة عصام عبدالفتاح، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، إسناد مباريات بيراميدز مع الأهلي، والإسماعيلي، والزمالك، إلى حكام من دول أوروبية، على أن يدير بقية مباريات الفريق حكام من الدول العربية.

واعترض بيراميدز على إسناد مبارياته لطاقم حكام مصريين، وطالب بإسناد مبارياته لحكام أجانب. ووقعت لجنة الحكام بروتوكول تعاون مع لجنة الحكام بالاتحاد التونسي لكرة القدم برئاسة هيثم قيراط، من أجل تبادل الحكام بين البلدين في إدارة المباريات، سواء المصرية أو التونسية.

ويستعد بيراميدز لمواجهة الأهلي، يوم 24 من الشهر الجاري على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.