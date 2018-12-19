لوائح جديدة في 2019 لحماية نجمات التنس بعد «الحمل والوضع»

المصدر: باريس - د.ب.أ

قدمت الرابطة العالمية لمحترفات التنس حزمة من التغييرات في اللوائح، توفر مزيداً من الحماية للاعبات العائدات إلى الملاعب بعد عملية الحمل والوضع.

وأوضحت الرابطة أن اللوائح الجديدة، التي سيبدأ تطبيقها في موسم 2019، تتضمن السماح للاعبات العائدات للملاعب بعد الحمل والوضع بالاستفادة من «تصنيفهن الخاص» في عملية تحديد تصنيفهن، بالبطولات اللاتي يشاركن فيها بعد العودة.

وكان من الممكن استخدام «لائحة التصنيف الخاص» السابقة من قبل اللاعبة العائدة للملاعب لثماني بطولات في عام واحد، لكن لم يكن من الممكن استخدامها بهدف تحديد التصنيف في البطولات، ما يعني أنه كان من الممكن اصطدامهن بالمصنفات في المراكز الأولى في أدوار مبكرة بهذه البطولات.

في المقابل، تسمح اللوائح الجديدة للاعبات العائدات، بعد عملية الحمل والوضع، باستخدام «التصنيف الخاص» في تحديد تصنيفهن بالبطولات في أولى ثماني بطولات يشاركن فيها، وأن يكون حد الاستفادة ممتداً لثلاث سنوات من تاريخ وضع المولود.

كما تسمح اللوائح الجديدة للاعبات بتجميد تصنيفهن مرتين، بدلاً من مرة واحدة.

يأتي هذا التغيير في اللوائح، بعدما خاضت الأميركية سيرينا وليامز، المصنفة الأولى على العالم سابقاً، وصاحبة 23 لقباً في بطولات الغراند سلام، فعاليات بطولة فرنسا المفتوحة (رولان غاروس) هذا العام كلاعبة غير مصنفة».