ميسي يتوج بالحذاء الذهبي

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

فاز لاعب برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، بجائزة الحذاء الذهبي الخامس له في تاريخه بعد أن أحرز 34 هدفا الموسم الماضي في الدوري الإسباني، ليكون أكثر لاعب سجل أهدافاً في أوروبا.

وفي أول تصريح له نشرته ماركا الإسبانية وكان متواضعا كما كان دائما، قال ميسي: "لم أكن أتوقع كل هذا عندما بدأت اللعب كان حلمي أن أكون لاعباً محترفاً وأن أكون قادرا على النجاح في كرة القدم".

كان هناك بعض التقدير لزملائه في برشلونة لأنهم يساعدونه في تأمين هذه الجوائز الفردية وأضاف: "أنا أستمتع بالعمل، والجهد وقبل كل شيء، زملائي"، وأضاف عندما سئل عما يحبه في كرة القدم قال: " أنا متواجد في أفضل فريق بالعالم، أنا بجانب أفضل لاعبي العالم في مواقعهم، وهذا يجعل كل شيء أسهل عندما يتعلق الأمر بالفوز بهذه الجوائز. "