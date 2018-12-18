قرعة الأبطال تخدم الريال وبرشلونة.. وتقلق محمد صلاح

المصدر: نيون - د.ب.أ

أسفرت قرعة الدور الثاني (دور الـ16) لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التي أجريت أمس في مدينة نيون السويسرية، عن مواجهات سهلة نسبياً لفريقي ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين، فيما كانت صعبة على ليفربول الإنجليزي الذي سيواجه بايرن ميونيخ الألماني، ما يسلط الأنظار على المصري محمد صلاح الذي يحلم بالوصول إلى نهائي البطولة مجدداً والحصول على اللقب.ويتقابل في الدور المقبل شالكه الألماني مع مانشستر سيتي الإنجليزي، وأتلتيكو مدريد الإسباني مع يوفنتوس الإيطالي، ومانشستر يونايتد الإنجليزي مع باريس سان جيرمان الفرنسي، وتوتنهام الإنجليزي مع بوروسيا دورتموند الألماني، وليون الفرنسي مع برشلونة الإسباني، وروما الإيطالي مع بورتو البرتغالي، وأياكس الهولندي مع ريال مدريد الإسباني، وليفربول الإنجليزي مع بايرن ميونيخ الألماني.

ووضعت أسماء الفرق التي تصدرت مجموعاتها في الدور الأول بوعاء منفصل، وأسماء الفرق التي احتلت المركز الثاني في مجموعاتها بوعاء آخر لتجنب المواجهة بين متصدري المجموعات.

كما جنبت القرعة وقوع الفرق التي التقت في دور المجموعات مع بعضها بعضاً في الدور الثاني، كما جنبت الفرق التي تنتمي للدولة نفسها من المواجهة سوياً في دور الـ16. ووقع الاختيار أولاً بين الفرق التي احتلت المركز الثاني في مجموعاتها لتخوض مباراة الذهاب على ملاعبها، فيما تخرج لملاقاة فرق الصدارة في مباريات الإياب.

وتقام مباريات الذهاب لهذا الدور أيام 12 و13 و19 و20 فبراير المقبل، فيما تقام مباريات الإياب في الخامس والسادس و12 و13 مارس المقبل.

القرعة جنبت وقوع الفرق التي التقت في دور المجموعات مع بعضها بعضاً في الدور الثاني