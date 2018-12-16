وفاة والد لاعب شتوتغارت في المدرجات أثناء مباراة في "البونسليغا"

المصدر: أحمد طارق - دبي

أصيب متابعو الدوري الألماني بصدمة كبيرة بعد فاجعة أليمة وقعت أثناء المباراة التي جمعت فريق شتوتغارت بهرتا برلين، وفاز فيها الأول على الثاني بهدفين لواحد.

حيث أعلن نادي شتوتغارت عن تعرض والد قائد الفريق كريستيان غينتنر للانهيار داخل الملعب، قبل أن يتم الإعلان عن وفاته لاحقاً.

وقال المتحدث باسم شتوتغارت إن "والد غينتنر تعرض للانهيار خلال تواجده في المدرجات أثناء المباراة التي فاز فيها الفريق على هيرتا برلين بهدفين لواحد".

وذكر شتوتغارت في بيان له: "شتوتغارت ينعي وفاة والد قائد الفريق كريستيان غينتنر.. هيربرت غينتنر توفى داخل الملعب عقب مباراة شتوتغارت مع هيرتا برلين".

وختم البيان: "النادي كله يقدم المساندة والتعازي لعائلة غينتنر في هذه الأوقات العصيبة".

واحتراماً لما حدث قرر لاعبو شتوتغارت عدم الحديث لوسائل الإعلام بعد المباراة.