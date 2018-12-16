بالصور: ريال مدريد إلى أبوظبي

المصدر: أحمد طارق - دبي

غادرت بعثة ريال مدريد الإسباني، اليوم الأحد، العاصمة الإسبانية مدريد، متجهة إلى أبوظبي، لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليا في الإمارات.

وأكد النادي عبر موقعه الرسمي، أنه بعد أقل من 24 ساعة على فوز الفريق على رايو فاليكانو في منافسات الدوري الإسباني، سافرت بعثة ريال مدريد المكونة من 25 لاعبًا إلى الإمارات العربية المتحدة.

ومن المتوقع أن تستغرق رحلة الفريق إلى الإمارات نحو 7 ساعات.

وسيلعب ريال مدريد مباراتيه في ملعب مدينة زايد الرياضية في أبو ظبي، وستكون الأولى في نصف النهائي أمام كاشيما أنتلرز الياباني، يوم الأربعاء المقبل، بينما ستكون المباراة الثانية في النهائي أو مباراة تحديد المركز الثالث، على نفس الملعب يوم السبت القادم.