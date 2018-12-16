مورينيو: محمد صلاح يشكل تهديداً نووياً لمانشستر يونايتد

المصدر: أحمد طارق-دبي

حذر مدرب مانشستر يونايتد، البرتغالي جوزيه مورينيو من خطورة اللاعب المصري محمد صلاح عندما يلتقي يونايتد مع ليفربول اليوم الأحد في الدوري الإنجليزي، ووصفه بأنه يشكل تهديداً نووياً لفريقه.

وذكر مورينيو لصحيفة ميرور البريطانية أن صلاح عندما وصل إلى تشيلسي كان شابًا سريعًا ولكن جسده كان ضعيفًا، هو الآن رجلاً قويًا وسريعًا".

وأضاف :"الانضمام لتشيلسي من نادي صغير في سويسرًا كان بالشيء الصعب، أعطيته الفرصة وقتها للعب في وايت هارت لين (ملعب توتنهام السابق) والإمارات (ملعب آرسنال) وهذا كان بالكثير عليه".

وواصل المدير الفني للشياطين الحمر حديثه عن "مو" :"صلاح الآن يمكنه اللعب في أي مكان في العالم، بإمكانه اللعب في صفوف ريال مدريد أو برشلونة".

وأكمل :"في كل مباراة نحلل الخصم ومعرفة نقاط القوة والضعف، لكن أمام ليفربول سنقابل فريقًا يملك سلاحًا نوويًا ممثلة في صلاح".

وأنهى :"ليفربول في السابق كان يملك سلاحًا ممثلاً في كوتينيو، الآن يملك صلاح الذي يجيد تغيير مركزه وهذا ما أعطى حلول عديدة لفريقه".