تعرف على الفرق التي تأهلت لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا وموعد القرعة

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

انتهت مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا أمس الأربعاء ليتم الكشف عن كل الفرق التي تأهلت للدور ثمن النهائي من "تشامبيونزليج"، بعد مباريات مثيرة في الجولة الأخيرة بالبطولة الأشهر أوروبياً، ومن المقرر أن تقام قرعة المرحلة القادمة من دوري أبطال أوروبا، الإثنين المقبل في مدينة نيون السويسرية بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

وتتوقف المتعة الكروية الأوروبية لمدة شهرين حيث تلعب مباريات الذهاب أيام 12، 13، 19، و20 فبراير/ شباط المقبل، الإياب أيام 5، 6، 12، و13 مارس/ آذار، ومع ختام دور المجموعات جاء أصحاب الصدارة بالترتيب لكلاً من

بوروسيا دورتموند الألماني، برشلونة الإسباني، باريس سان جيرمان الفرنسي، بورتو البرتغالي، بايرن ميونخ الألماني، مانشستر سيتي الإنجليزي، ريال مدريد الإسباني، يوفنتوس الإيطالي.

بينما جاء أصحاب الوصافة في المجموعات لكلاً من أتلتيكو مدريد الإسباني، توتنهام الإنجليزي، ليفربول الإنجليزي، شالكه الألماني، أياكس الهولندي، ليون الفرنسي، روما الإيطالي، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، وتنص لوائح قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا على عدم مواجهة أي فريقين من نفس البلد، في هذا الدور



وسينتقل إلى الدوري الأوروبي أصحاب المركز الثالث في المجموعات، وهم، كلوب بروج البلجيكي، إنتر ميلان الإيطالي، نابولي الإيطالي، جالطه سراي التركي، بنفيكا البرتغالي، شاختار دونتسيك الأوكراني، فيكتوريا بلزن التشيكي، فالنسيا الإسباني،