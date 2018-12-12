هل تنظم مصر بطولة إفريقيا 2019 بعد تراجع المغرب

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

شهدت الساعات القليلة الماضية مفاجأة جديدة فيما يخص تنظيم بطولة أمم إفريقيا 2019 بعدما صرح وزير الرياضة المغربي رشيد الطالبي العلمي لقناة الرياضية المغربية الحكومية: بأن المغرب لن يقدم ترشيحه لاستضافة كأس أمم إفريقيا 2019"، وهو الحدث الذي قلب كل الموازين، قبل يومين من غلق باب الترشح للبطولة التي الأفريقية الأكبر في القارة.

وكان الكاف قد سحب تنظيم البطولة من الكاميرون في الأيام الماضية، وأضاف التقرير أن المغرب ستعلن رسمياً عن تلك الخطوة في الساعات المقبلة، قبل يومين من إغلاق باب الترشح.

ومن جانب أخر تبحث مصر استضافة البطولة بعدما أكد وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، على قدرة مصر على تنظيم بطولة أمم إفريقيا 2019 بعد سحب تنظيمها من الكاميرون.

وذلك على عكس اتحاد كرة القدم المصري الذي كان قد أعلن عدم نيته تقديم ملف لاستضافة البطولة المقرر إعلان الدولة المنظمة في 9 يناير، بالإضافة لدعم ملف المغرب.

وصرح صبحي عبر قناة (إم بي سي مصر): "احترم وجهة نظر اتحاد الكرة وتواجده بالاتحاد الإفريقي، وحريصون على دعم كل دول القارة".

وأضاف: "الدولة جاهزة مع كل الاتحادات الرياضية واتحاد الكرة المؤسسة الأكبر، مثلما تحركنا لاستضافة بطولة العالم للسلاح في 2021 وبطولة الدراجات".

وأتم وزير الرياضة: "اتحاد الكرة وجهة نظره تُحترم وأي فترة يرغب في استضافة أي بطولة، سنقدم الدعم والتعاون".