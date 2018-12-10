تعرف إلى المبلغ الذي سيتقاضاه المدرب الإنجليزي الخبير لقيادة الأهلي المصري

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

ذكرت وسائل إعلام مصرية أن نادي الأهلي المصري توصل لاتفاق مع المدرب الإنجليزي ستيف بروس، لاعب مانشستر يونايتد السابق والمدير الفني السابق لناديي أستون فيلا وهال سيتي، لتدريب الفريق خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق الذي تمت إقالته على خلفية تراجع النتائج، بعدما تم إسناد المهمة لمحمد يوسف المدير الفنى الحالى للفريق.

وأفادت مصادر بأن الجهاز الفني الجديد سوف يتقاضى 150 ألف دولار شهرياً حيث سيحصل المدرب الإنجليزي على 120 ألف دولار شهريًا فيما سيحصل جهازه المعاون على 30 ألف دولار، وذلك وفقًا للاتفاق الذي أبرمه المدرب مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي الذي يقود المفاوضات معه في الوقت الذي من المنتظر أن يصل بروس القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة لإنهاء اتفاقه مع إدارة الأهلي بشكل رسمي وهو الأمر الذي من المحتمل أن يعلنه مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب.

ويملك بروس سيرة ذاتية حافلة، حيث بدأ مسيرته التدريبية مع نادي شيفيلد يونايتد، وأمضى فترات قصيرة في تدريب هدرسفيلد تاون وويجان وكريستال بالاس قبل أن يدرب نادي برمنجهام سيتي، وتعد أبرز محطاته في أستون فيلا وهال سيتي الإنجليزيين، وأبدى ستيف بروس موافقته المبدئية على قيادة الأهلي في انتظار حسم الاتفاق والاعلان الرسمي.