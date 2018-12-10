تعرف على فرص محمد صلاح وليفربول في التأهل بدوري أبطال أوروبا داخل "مجموعة الموت"

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

يواجه نادى ليفربول الإنجليزى، المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح، خطر الخروج من كافة المسابقات الأوروبية الموسم الحالي بعد الهزيمة التى تعرض لها أمام باريس سان جيرمان الفرنسى بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وسيواجه ليفربول في الجولة السادسة غداً فريق نابولي، في الأنفيلد، بينما يواجه باريس سان جيرمان نظيره النجم الأحمر في معقل النادي الصربي، في نفس الموعد، ونلقي الضوء خلال التقرير التالي على فرص تأهل فريق ليفربول الذي صعد إلى نهائي البطولة الموسم الماضي، وقواعد اليويفا، في حال تساوي فريقين في عدد النقاط وكيفية الصعود.

وفي البداية يجب النظر إلى قواعد اليويفا التي يتم تطبيقها حال وجود تساوي بين الأندية على صعيد النقاط داخل المجموعة الواحدة، وهي:

-النقاط في المواجهات المباشرة بين الأندية المتساوية.

-فارق الأهداف في المواجهات المباشرة بين الأندية المتساوية.

-الأهداف المُسجلة في المواجهات المباشرة بين الأندية المتساوية.

-الأهداف المُسجلة في المواجهات المباشرة خارج الأرض بين الأندية المتساوية.

-فارق الأهداف في جميع مباريات المجموعة بأكملها.

-الأهداف المُسجلة في جميع مباريات المجموعة بأكملها.

-الأهداف المُسجلة خارج الأرض في جميع مباريات المجموعة بأكملها.

-عدد مرات الفوز في المجموعة بأكملها.

-عدد مرات الفوز خارج الأرض في المجموعة بأكملها.

-قواعد اللعب النظيف (البطاقة الحمراء 3 نقاط، البطاقة الصفراء نقطة واحدة، طرد للحصول على بطاقتين صفراويتين في مباراة واحدة 3 نقاط).

-تصنيف الأندية حسب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وفي هذه الحالات ينجح محمد صلاح في تكملة مشواره، إذا فاز ليفربول في مباراته أمام نابولي بهدف دون رد، حيث يتأهل الفريق الإنجليزي إلى دور الـ16، بالعودة إلى نتيجة المواجهات المباشرة بين الفريقين انتهت بنفس النتيجة (1-0) ومن ثم سيتم اللجوء إلى قاعدة الأهداف المُسجلة حيث سيكون لليفربول الأفضلية ويرتفع رصيده من الأهداف إلى 9، مقابل 7 فقط لنابولي.

ولكن إذا تمكن نابولي من هز شباك ليفربول في تلك المباراة، فإن الفريق الإنجليزي سيحتاج في ذلك الوقت إلى الفوز بفارق هدفين، فإذا انتهت المباراة على سبيل المثال بفوز ليفربول 2-1 أو 3-2، فإن الفريق الإيطالي هو من سيتأهل بالاحتكام لقاعدة الهدف خارج الأرض.

ولن يتغير أي من هذا إلا إذا فشل باريس سان جيرمان في الفوز على النجم الأحمر، وفي هذه الحالة، فإن أي فوز لليفربول سيؤهل النادي الإنجليزي إلى المرحلة المقبلة من البطولة.