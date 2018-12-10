ميسي يشتري طائرة خاصة جديدة

المصدر: أحمد طارق-دبي

قالت صحيفة بيلد الألماني إن ميسي جهز الطائرة وفقاً لذوقه، إذ رسم على الزعنفة الرأسية في مؤخرة الطائرة الرقم 10، رقم قميصه، أما سلم الطائرة الذي يمكن طيه، نقش عليه أسماء أعضاء عائلته.

وكتبت بيلد تقول ميسي: "اشترى لنفسه طائرة أولاً ثم جعل الكرة تحلق"، في إشارة إلى الركلتين الحرتين، اللتين سددهما بشكل خرافي وأحرز منهما هدفيه في المباراة.

وفي الركلة الأولى (الدقيقة 17) سجل الكرة في الزاوية اليمنى، وفي الثانية (الدقيقة 65) سدد الكرة في الزاوية اليسرى، وبذلك يكون ميسي سجل في 2018 تسعة أهداف من ركلات حرة.