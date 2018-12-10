كلوب: لا يمكنني التعديل على رأي مدرب بورنموث .. محمد صلاح من أفضل لاعبي العالم

المصدر: محمد أبوإسماعيل -دبي

اتفق مدرب ليفبرول، الألماني يورجن كلوب، مع نظيره مدرب بورنموث إيدي هويي حول وصف النجم المصري محمد صلاح بأنه أحد أفضل لاعبي العالم، عدما سجل صلاح أول هاتريك له هذا الموسم في الفوز على بورنموث في الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي، ليقفز بالريدز إلى قمة المسابقة مستغلا تعثر مانشستر سيتي.

وقال كلوب عن وصف إيدي هويي لصلاح بأنه أحد أفضل لاعبي العالم "أعتقد أن هوي ضمن أفضل المدربين الذين التقيت بهم في حياتي، لا يمكنني التعديل على رأيه".

ووصف هويي محترفنا المصري بـ"الشفرة الحادة" وقال "المباراة كانت صعبة للغاية والهدف الأول أثر للغاية على نتيجة المباراة، الهدف كان يجب ألا يُحتسب بسبب التسلل ولكننا بعد ذلك ارتكبنا العديد من الأخطاء الفردية".

وأضاف في تصريحاته "صلاح كان مثل الشفرة الحادة. كافحنا للغاية للتعامل معه، محمد صلاح واحداً من أفضل لاعبي العالم".

ووصل النجم المصري محمد صلاح لهدفه العاشر في الدوري ليتساوى مع بيير إيميريك أوباميانج مهاجم أرسنال (10 أهداف) على سلم ترتيب هدافي الدوري، وأصبح محمد صلاح، أول لاعب في ليفربول يسجل ثلاثية خارج أرضه منذ ثلاثية لويس سواريز في مرمى كارديف سيتي في مارس 2014.