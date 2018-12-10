البرازيلي باكيتا يصل إيطاليا تمهيداً للانضمام إلى ميلان

المصدر: ميلانو - أ.ف.ب

وصل لاعب الوسط الدولي البرازيلي لوكاس باكيتا أمس، الى إيطاليا، حيث من المتوقع أن يخضع لفحص طبي في الأيام المقبلة تمهيداً للتعاقد مع نادي ميلان في صفقة انتقال قياسية من فلامنغو البرازيلي، بحسب ما أفادت تقارير صحافية.

وقال باكيتا للصحافيين بعيد وصوله الى مطار مدينة ميلانو: «أنا سعيد جداً لوجودي هنا، لقد اخترت ميلان بسبب تاريخه».

وتقدر التقارير اتفاق ميلان وفلامنغو على صفقة انتقال تصل قيمتها الى 35 مليون يورو (40.4 مليون دولار أميركي)، للحصول على خدمات اللاعب (21 عاماً) الذي تدرج في صفوف فلامنغو منذ العاشرة من عمره.

وبحسب التقارير، يتوقع أن يحصل فلامنغو على 70% من قيمة الصفقة، وتوزع النسبة المتبقية بين اللاعب والاتحاد البرازيلي لكرة القدم.

وفي حال إتمام الصفقة بالمبلغ المقدر، سيكون باكيتا أغلى لاعب برازيلي يتعاقد معه نادٍ إيطالي. وتشير التقارير الى أن اللاعب سيوقع عقداً لخمسة أعوام ينال بموجبه 1.5 مليون يورو في كل موسم.

وقال باكيتا «سأكون ممتناً على الدوام لهذا النادي» الذي سبق لأسماء برازيلية عدة أن دافعت عن ألوانه، مثل رونالدو وكاكا وليوناردو.

وودع باكيتا فريقه السابق بعدما سجل له هذا الموسم 10 أهداف وأسهم في حلوله ثانياً في ترتيب الدوري المحلي خلف بالميراس.