برشلونة يعاقب ديمبلي بطريقة جديدة بعد تأخره ساعتين عن التدريب

المصدر: محمد أبوإسماعيل- دبي

أثار لاعب برشلونة، الفرنسي عثمان ديمبلي، جدلاً مرة أخرى بعد أن تأخر ساعتين عن تدريب برشلونة اليوم الأحد، وكشفت صحفية ماركا الإسبانية عن أحدث قضية تأديبية تحيط باللاعب الفرنسي، وكان على النادي الاتصال به لمعرفة ما حدث مع عثمان ديمبلي، والذي أدعى أنه كان يعاني من مشاكل في المعدة، وأدى ذلك إلى معاقبة المدرب فالفيردي، للاعب وتركه خارج التشكيلة لمواجهة بيتيس.

وقال مدرب منتخب فرنسا ديدييه ديشامب، للجمهور أيضا: "أنا أعرف عن أعذاره عندما يأتي إلى التدريب في وقت متأخر"، كما استجوبه لاعبون آخرون في غرفة الملابس، وقد بدا وكأنه قد تعلم الدرس، لكنه عاد الآن مرة أخرى للبقاء في الماء الساخن لمدة ساعتين قبل المواجهة مع توتنهام يوم الثلاثاء.