ريال مدريد وبرشلونة يتنافسان على مدافع بوكا جونيورز

المصدر: أحمد طارق-دبي

تتجه أنظار مختلف الفرق الأوروبية إلى ملعب سانتياغو برنابيو، حيث يلتقي ريفر بليت وبوكا جونيورز اليوم الأحد في مدريد في إياب الدور النهائي لمسابقة كوبا ليبرتادوريس، في مباراة يؤمل أن تضع حداً لسلسلة من الأحداث المثيرة للجدل.

وقالت صحيفة ماركا الإسباني، إن أظار ريال مدريد ستكون مركزة على اللاعبين الشبان في صفوف بوكا وريفر، بعد تأكيد العديد من التقارير أن النادي "الملكي" حصل بالفعل على إيزيكيل بالاسيوس (لاعب وسط ريفر).

وأشارت الصحيفة إلا أن ريال مدريد يرغب أيضاً في ضم مدافع بوكا جونيورز، ليوناردو باليردي، لكنه سيواجه منافسة شرسة من غريمه التقليدي برشلونة، ويوفنتوس الإيطالي.

وكشفت ماركا عن تواجد رئيس قسم الكشافة في ريال مدريد، جوني كالافات، في ملعب مباراة الذهاب، وتمت متابعة العديد من اللاعبين على رأسهم بالاسيوس، ولاعب وسط بوكا جونيورز، الكولومبي ويلمار باريوس، والمدافع باليردي، الذي لن يتواجد في البرنابيو.