ريال مدريد يتوصل إلى اتفاق مع نجم تشلسي هازارد

المصدر: مدريد - د.ب.أ

ذكرت تقارير إعلامية، أمس، أن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم توصل إلى اتفاق مع تشلسي الإنجليزي، لضم صانع اللعب البلجيكي الدولي أدين هازارد.

ووفقاً لإذاعة «أوندا مدريد»، فإن ريال مدريد سيدفع لتشلسي 170 مليون يورو لضم هازارد. وأشارت المحطة الإذاعية الإسبانية إلى أنه بخلاف المقابل المالي، سيبيع الملكي كوفاسيتش لتشلسي بشكل نهائي. ويلعب كوفاسيتش في صفوف تشلسي، على سبيل الإعارة، لمدة موسم واحد.

وقال هازارد، في وقت سابق، إن حلمه منذ الطفولة كان ارتداء قميص ريال مدريد، وتابع: لن أكذب، هذا كان حلمي منذ أن كنت طفلاً.

وأضاف: سنرى ما سيحدث، لا أريد الحديث بهذا الشأن كل يوم.

وأشار: «لقد تحدثت في الأمر بعد ظهوري بمستوى طيب في كأس العالم، لأني اعتقدت أنه الوقت المناسب للتغيير».

وأوضح «في بعض الأحيان أستيقظ من النوم، وأنا أرغب في الرحيل عن تشلسي، لكن في أحيان أخرى أفكر في البقاء، إنه قرار غاية في الصعوبة، إنه مستقبلي».

ويمتد عقد هازارد مع تشلسي حتى 2020.