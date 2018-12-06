الاتحاد الأميركي للجمباز يعلن إفلاسه

المصدر: أحمد طارق - دبي

أعلن الاتحاد الأميركي للجمباز عن إفلاسه، في خضم فضيحة الطبيب السابق للمنتخب الوطني، لاري نصار، الذي أدين بالاعتداء الجنسي على عدد كبير من القاصرات والنساء.

واختار الاتحاد الذي يواجه نحو 100 دعوى من أكثر من 350 ضحية اعتداء جنسي من قبل الطبيب السابق، إعلان الإفلاس، لتسريع بحل دعاوى الفتيات والنساء اللاتي عانين بسبب نصار.

وقالت رئيسة الاتحاد كاثرين كارسون، في بيان نشرته وسائل إعلام أميركية: "نحن مدينون للناجيات بحل الادعاءات، القائمة على أعمال مروعة من الماضي، وجاء هذا القرار للتعجيل بالبت في القضية".

وتحقيقاً لهذه الغاية، قرر الاتحاد تقديم طلب حماية طبقاً للمادة 11 من قانون الإفلاس في الولايات المتحدة، إلى محكمة إنديانابوليس، وهو إجراء يسمح للكيانات التي لديها مشكلات مالية، بوضع خطة لإعادة الهيكلة من أجل البقاء والدفع لدائنيها.