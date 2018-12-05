ريفر بلايت يوافق على خوض نهائي «ليبرتادوريس» بمدريد

المصدر: مدريد - أ.ف.ب

أعلن نادي ريفر بلايت الأرجنتيني أن فريقه يتوجه، اليوم، إلى العاصمة الإسبانية مدريد، لخوض مباراة الإياب في نهائي مسابقة كوبا ليبرتادوريس في كرة القدم، ضد غريمه بوكا جونيورز، رغم معارضته السابقة لإقامتها خارج الأرجنتين.

وكانت مباراة الإياب مقررة في 24 نوفمبر الماضي، على ملعب «مونيومنتال» التابع لريفر، لكنها أرجئت بعد اعتداء مشجعيه على حافلة بوكا قبيل وصولها للملعب. وقرر الاتحاد القاري (كونميبول) بداية إرجاء المباراة لموعد لاحق في الأمسية نفسها، قبل أن يرحّلها لليوم التالي. وقبل ساعات من الموعد الجديد، أرجأ «كونميبول» المباراة حتى إشعار آخر. ثم أكد الاتحاد نقل المباراة لخارج الأرجنتين، وحدد 9 الجاري موعداً لها على ملعب سنتياغو برنابيو التابع لنادي ريال مدريد في العاصمة الإسبانية. إلا أن ريفر أبدى في نهاية الأسبوع الماضي اعتراضه على نقل المباراة إلى مدريد. أما بوكا، فلم يتم الإعلان رسمياً بعد عن موعد مغادرته إلى إسبانيا، لكن التقارير الصحافية المحلية ترجح قيامه بذلك.

وكان بوكا طلب من الاتحاد القاري أن يطبق، بحق ريفر، عقوبات تصل إلى حد اعتبار الأول فائزاً دون خوض الإياب، إلا أن الاتحاد القاري لم يستجب، وعاقب ريفر بمباراتين على ملعبه دون جمهور، وبغرامة 400 ألف دولار أميركي.

وباع كل من ريفر بلايت وبوكا جونيورز، أول من أمس، 5000 بطاقة لمشجعيهما في الأرجنتين بسعر 84 دولاراً للبطاقة، أي ما يوازي ربع متوسط الأجر الشهري للفرد في البلاد. ومن المتوقع أن يتم الفصل بين مشجعي الفريقين في مدرجات ملعب برنابيو، الذي يتسع لنحو 80 ألف متفرج.