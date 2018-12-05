إيكاردي أفضل لاعب في إيطاليا لعام 2018

المصدر: روما - أ.ف.ب

اختير الأرجنتيني ماورو إيكاردي، مهاجم وقائد فريق إنتر ميلان، أفضل لاعب في الدوري الإيطالي لكرة القدم لعام 2018، خلال حفل أقيم مساء أول من أمس بمدينة ميلانو.

وأصبح إيكاردي (25 عاماً)، أول لاعب يقع عليه الاختيار لهذا اللقب من فريق غير يوفنتوس منذ عام 2011، حينما اختير السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، نجم ميلان حينها.

وأنهى إيكاردي موسم 2017-2018 في صدارة ترتيب الهدافين، بتسجيله 29 هدفاً في الدوري، بالتساوي مع مهاجم لاتسيو تشيرو إيموبيلي.

وحصل إيكاردي، أيضاً، على جائزة أفضل هدف من خلال الهدف الذي سجله بالكعب في مرمى فيورنتينا في مارس، حيث سجل في تلك المباراة رباعية (سوبر هاتريك).

وتم اختيار يوفنتوس، بطل المواسم السبعة الماضية والمتصدر الحالي، أفضل فريق، فيما حصل ماسيميليانو إليغري، الذي قاده لإحراز أربع ثنائيات متتالية (الدوري والكأس)، على لقب أفضل مدرب للمرة الرابعة في مسيرته.

وكوفئ أسطورة فريق روما فرانشيسكو توتي وأندريا بيرلو، اللذان توجا في مونديال 2006 في ألمانيا واعتزلا اللعب، بجائزة شرفية عن كامل مسيرتهما. ونال جانلوكا روكي جائزة أفضل حكم.