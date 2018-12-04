عملية جراحية في قدم دييغو كوستا

المصدر: مدريد - أ.ف.ب

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم، أمس، أن مهاجمه دييغو كوستا الذي يعاني آلاماً متكررة في القدم اليسرى، سيخضع لعملية جراحية هذا الأسبوع في البرازيل، يتوقع أن تبعده لأسابيع.

وقال النادي الذي يحتل المركز الثالث في ترتيب «الليغا»: «سيخضع دييغو كوستا لعملية جراحية هذا الأسبوع بسبب الآلام التي يعانيها في القدم اليسرى».

وأوضح أن اللاعب «الذي سبق له الخضوع لعملية جراحية في العظمة الخامسة في مشط القدم اليسرى قبل 12 عاماً، عاوده الشعور بهذه الآلام»، مضيفاً «بعد تقييم الخيارات المختلفة، تم اتخاذ القرار بأن تُجرى العملية في البرازيل بإشراف الجهاز الطبي لأتلتيكو مدريد».

وفي حين لم يحدد النادي فترة الغياب المتوقع، أشارت صحيفة «أس» الإسبانية الى أن دييغو كوستا سيبتعد لنحو 10 أسابيع، ويغيب تالياً عن مباريات أبرزها ضد إشبيلية في السادس من يناير المقبل.

وأشارت الصحيفة الى أن النادي يأمل في أن يكون مهاجمه الدولي البالغ من العمر 30 عاماً، قادراً على العودة الى صفوف الفريق مع انطلاق منافسات الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا في 12 فبراير.

وضمن فريق العاصمة الإسبانية المتوج في الموسم الماضي بلقب الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ»، بلوغ الدور المقبل من دوري الأبطال، اذ يتصدر المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة، أمام بوروسيا دورتموند الألماني (10)، قبل الجولة الأخيرة من منافسات الدور الأول التي تقام الأسبوع المقبل.

ويأمل أتلتيكو في الذهاب بعيداً في دوري الأبطال هذا الموسم، لاسيما أن النهائي سيقام على ملعبه في الأول من يونيو.

وعلى رغم آلام القدم، أسهم دييغو كوستا بشكل فاعل في آخر مباراتين لفريقه في الدوري المحلي، اذ سجل في مرمى برشلونة المتصدر وحامل اللقب (1-1) في 24 نوفمبر الماضي، كما أسهم في هدف التعادل لفريقه (1-1) أمام جيرونا في المرحلة 14، الذي سجله جوناس راماليو خطأ في مرمى فريقه (82). ويحتل أتلتيكو المركز الثالث في الليغا بفارق ثلاث نقاط عن برشلونة ونقطتين عن إشبيلية الثاني، وبنقطة أمام ألافيس الرابع.