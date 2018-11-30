وفاة المدرب السوري محمد العطار جراء أزمة قلبية

المصدر: جوني جبور-دبي

نعى ناد حطين أحد الأندية الكبيرة في الدوري السوري لكرة القدم مدربه السابق محمد العطار بعد أن وافته المنية صباح اليوم الجمعة جراء نوبة قلبية

كما أعلن ناديي الطليعة والنواعير قبيل خوضهما اليوم لقائهما لحساب الجولة العاشرة من الدوري السوري الوقوف دقيقة صمت حداداً على المدرب الذي سبق له تدريب الفريقين وحقق معهما نتائج جيدة، بالإضافة إلى توليه تدريب المنتخب السوري للناشئين قبل عامين وقيادته لبلوغ نهائي مونديال تشيلي.

ويعد نادي حطين الذي يتخذ من مدينة اللاذقية مقراً له أخر الأندية التي دربها العطار، قبل أن يتقدم في 20 من الشهر الماضي باستقالته من تدريب النادي الساحلي جراء سوء النتائج.

وسبق للعطار أن لعب في أندية الطليعة والشرطة، بجانب تمثيل منتخب شباب سوريا الذي أحرز المركز الثالث في نهائيات كأس آسيا للشباب.